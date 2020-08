Ligue des champions : au camping, tout le monde était derrière l'OL

Mercredi soir dans un camping de l'Hérault, les vacanciers originaires de tout le pays se sont retrouvés pour regarder le match. Bien que chacun soutienne habituellement sa propre équipe, tous ont été heureux d'être ensemble devant un écran géant. Les enfants ont été autorisés à se coucher plus tard. L'ambiance a été magnifique même si le Bayern Munich s'est imposé à l'issue de cette demi-finale. Pour la finale de dimanche prochain, certains supporters lyonnais vont donc soutenir le PSG. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 20/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 20 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.