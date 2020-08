Ligue des champions : l'OL va affronter le Bayern Munich en demi-finale

Le centre-ville de Lyon s'est transformé en tribune de supporters. Ce mercredi, l'OL affronte le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions. L'effervescence est à son comble et les Lyonnais rêvent d'une finale 100% française. Les bars qui diffuseront le match affichent déjà complet et ont pris leurs dispositions quant aux mesures sanitaires. C'est donc toute une ville qui va vibrer ce soir pour son équipe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.