Ligue des Nations : les supporteurs des Bleus euphoriques

Un nouveau trophée brandi à bout de bras, une pluie de confettis argentés sur les visages, les Bleus renouent avec le succès. Leurs supporteurs, eux, retrouvent des émotions qu'ils avaient presque oubliées. "On la mérite cette victoire" ; "A chaque fois qu'on se prend un but on se réveille", crient-ils. Face à l'Espagne, l'équipe a pourtant encaissé le premier but. Mais c'est le début d'un scénario renversant. Puis, trois minutes plus tard, la réaction des Bleus s'impose. Karim Benzema relance son équipe avec un but dans un angle impossible. Quelques instants plus tard, Kylian Mbappé donne l'avantage aux Bleus. Orgueil et talent, les ingrédients d'une victoire à la française pour les supporteurs. "On a sauté de joie, c'était incroyable" ; "Du début à la fin c'était génial", témoignent-ils. Jusqu'au bout, les Bleus et leurs fans ont tremblé. Un nouveau trophée en partage, l'image d'une communion enfin retrouvée. La Coupe du monde au Qatar aura lieu dans un an. Joueurs et supporteurs rêvent déjà d'autres nuits de ciel bleu.