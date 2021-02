L'Île-aux-Moines a enfin trouvé son médecin

Bernadette, Emma et sa maman sont ravies que le médecin ait enfin assuré sa succession. Désormais, ça sera le docteur Christine Hochard qui va s'occuper d'elles. "L'information a très vite circulé sur l'île et c'est rassurant", explique une patiente. Le docteur Yves Taveau, âgé de plus de 70 ans, aspirait à la retraite pendant plus de deux ans, mais il n'a pas pu partir avant de trouver sa remplaçante. Le docteur, Christine, a travaillé pendant plus de 20 ans en Bretagne, mais ne connaissait pas l'Île-aux-Moines. Pour les visites à domicile, le docteur Yves roule en scooter. Avec sa remplaçante, il va à la rencontre de la population. Certains ne peuvent pas se déplacer et pour eux, c'est formidable d'avoir une personne sur qui compter en cas de problème. Multipliée par dix en été, la population dépasse les 6 000 habitants sur l'Île-aux-Moines. Mais sept maisons sur dix sont des résidences secondaires. La nouvelle généraliste n'a pu trouver à se loger que par les mobilisations des habitants et peut rester vivre sur l'île.