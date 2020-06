L'Île-aux-Moines, candidate au Loto du patrimoine 2020

L'Île-aux-Moines (Morbihan) figure dans la liste des sites 2020 retenus pour le Loto du patrimoine, dévoilée par le ministre de la Culture avec la Française des jeux et Stéphane Bern. Les gardiens du littoral attendaient ce moment depuis très longtemps. Pour eux, la raison de cette candidature est tout d'abord de sauvegarder les patrimoines qu'abrite le site, en l'occurrence une caserne, un fort et un phare. Pour leur donner une seconde jeunesse, il faudra à peu près 400 000 euros.