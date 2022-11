L'Île-aux-Moines encore plus belle hors saison

L'Île-aux-Moines retrouve son calme après l'été. Le rythme ralentit et on en profite dans le Morbihan. A l'heure où le soleil se lève sur le golfe du Morbihan, l'Île-aux-Moines se réveille. Pendant que les navettes déposent les premiers passagers venus du continent, sur son bateau, Pierre a déjà pris le large. Direction le sud vers ses parcs à huîtres. Dans sa famille, on est ostréiculteur depuis trois générations. Il connaît l'île comme sa poche et savoure particulièrement ces moments. Ses huîtres sont uniques avec un goût caractéristique. En cours de matinée, une embarcation vient à notre rencontre. A son bord, Gérard, un retraité originaire d'Avignon à l'accent chantant du sud. Il connaît l'île depuis les années 50 et a décidé de s'y installer à la retraite. La navigation n'a presque plus de secret pour lui. La grande passion de cet amateur de nature, la pêche au bar en plein courant au moment de la marée haute. Après quelques tentatives, une prise. Avec de tels moments, pour rien au monde Gérard ne voudrait quitter son île. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec, J. Prat