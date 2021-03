L'île Callot menacée de submersion dans le Finistère

L'île Callot est un morceau de terre posé dans le Morlaix, en face de Carantec (Finistère). C'est un véritable petit coin de paradis en été, mais un joyau fragilisé par l'érosion en hiver, due aux grandes marées, aux tempêtes ou encore à la montée des eaux. Sur place, les éboulements de terrain ne se comptent plus. "Le trait de côte s'est dégradé en six mois, ça me fait peur", confie Bertrand. Cet habitant de l'île alerte depuis plusieurs années sur l'érosion galopante de ce celui-ci. Le phénomène s'amplifie. La dune est grignotée de 20 cm chaque année. A terme, l'île pourrait se scinder en deux ou trois parties. "C'est un vrai problème puisqu'on nous interdit de mettre des rochers pour la protéger", se désole Patrick, un autre habitant de l'archipel. Enrochement ou brise-lames, ces solutions ont été abandonnées par les élus locaux car elles sont trop coûteuses et sans garantie à long terme. En période estivale, près de 6 000 touristes viennent se balader sur l'île Callot. Il y a donc urgence à empêcher les promeneurs de piétiner les bords des dunes si fragiles. Il faudra également limiter le nombre de voitures qui viennent ici.