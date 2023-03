L’Île d’Aix veut s’effacer des brochures touristiques

C'est un petit bout de terre, à peine plus d'un kilomètre carré, calme... enfin surtout l'hiver. En effet, l'été, les bateaux font respectivement neuf traversées. Et c'est bien cela qui inquiète. Ces pics peuvent atteindre jusqu'à 8 000 personnes par jour durant la période estivale. Ce qui représente 470 000 touristes à l'année. Pour le maire de l'Île, la situation est parfois ingérable. Beaucoup de touristes y sont attirés parce qu'ils y voient une île accessible en 20 minutes. Alors, Patrick Denaud a émis une idée : le démarketing. Il veut faire disparaître son île des brochures touristiques. Le problème, c'est que les commerçants n'ont pas vraiment apprécié cette proposition. La plus petite commune de Charente-Maritime ne peut se reposer uniquement sur ses 250 habitants pour vivre. Pour les retraités de l'île en revanche, il y a débat. Certains préfèrent le calme à la tempête touristique. Le cri d'alarme du maire semble avoir été attendu. La communauté d'agglomération de Rochefort a créé un groupe de travail pour réfléchir à l'aménagement du port et aux aides à apporter à l'île d'Aix. TF1 | Reportage A. Tassin, I. Zabala