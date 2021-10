L’île de Groix, dans le Morbihan, privée de médecin permanent

C'est souvent par les bateaux du dimanche soir que les médecins remplaçants arrivent sur l'île de Groix (Morbihan). Ce ne sont jamais les mêmes. À Groix, il y a pourtant une maison de santé avec tous les autres professionnels nécessaires. Podologue, infirmier, dentiste... le maire nous fait la visite. Des bureaux pour les médecins mais il n'y a pas de nom sur les portes. "Malheureusement, on a les deux titulaires qui ont démissionné et on se retrouve aujourd'hui avec des remplaçants", explique Dominique Yvon. Les habitants de Groix se mobilisent. Ils n'ont plus aucun médecin traitant et pour l'instant, les candidats ne sont pas nombreux. Il faut dire qu'être médecin sur une île est très spécifique. "Il faut savoir tout faire : les urgences du jour, les consultations, les urgences de nuit...", explique le pharmacien Frédéric Delange. L'île a pourtant des arguments. Groix est même passée 2 300 à 2 500 habitants en quelques années. Sur l'archipel, les patients potentiels ne manquent pas. Aujourd’hui, ne pas avoir un médecin est vécu comme un paradoxe. Le maire, lui, est prêt à salarier les futurs candidats qui accepteraient d'habiter sur l'île.