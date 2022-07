L'Île de Molène à sec : de l'eau de mer au robinet

Depuis un mois, sur la petite île bretonne de Molène (Finistère), l'eau de l'océan Atlantique est aspirée et transformée en eau potable. Cela se fait grâce à un osmoseur. Au goût, les habitants comme les touristes trouvent que ce n'est pas la mer à boire : "Pour moi c'est de l'eau classique. Avec toute l'eau qui entoure l'île, je trouve que c'est une bonne idée de pouvoir créer de l'eau potable en s'appuyant sur la mer". A Molène, il n'a pas plu depuis le mois d'avril. La nappe phréatique est à son plus bas niveau. Une situation très rare. Le maire devait trouver une solution d'autant plus que la population triple l'été. Aujourd'hui, la machine dessale 30 000 litres d'eau de mer par jour, soit, quasiment la totalité des besoins en eau de l'île. L'installation de l'osmoseur a coûté 50 000 euros. Un coût élevé mais moins conséquent que de faire venir un navire rempli d'eau du continent. Même si l'osmoseur apporte suffisamment d'eau, Molène reste en état d'alerte sécheresse renforcée, comme tout le département, jusqu'à la fin de l'été. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel, M. Calloch