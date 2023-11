L’île de Noirmoutier : une belle bulle d'évasion et de sérénité

Un climat doux à l'automne, une île accessible à tout moment grâce à son pont... Noirmoutier est une destination agréable le temps d'un week-end. Des marais salants à la navigation, l'île vit au rythme de la mer et de la terre, ce qui en fait toute son authenticité. À marée basse, nous atteignons l'ile de Noirmoutier grâce au passage du Gois. Il faut s'imaginer ici qu'à marée haute, tout est recouvert. Les fonds marins sont donc très accessibles. C'est un endroit parfait pour notre premier bon plan : la pêche aux palourdes. Pour huit euros par personne, Jean-Yves, Paul et Yaël nous accompagnent pour tout nous apprendre sur la pêche aux palourdes. Chaque pécheur à pied peut en ramasser jusqu'à trois kilos. La marée remonte, il faut quitter le passage du Gois pour éviter de rester piégé. Pendant que les coquillages dégorgent, nous retrouvons notre logement au milieu des pins de Noirmoutier. Pour une tente de cette taille, il faut compter 60 euros la nuit à cette saison. Pour le reste du séjour, on vous fait découvrir les insolites de Noirmoutier. TF1 | Reportage M. Monnier, X. Baumel