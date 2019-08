L'Île d'Oléron, un endroit unique des artisans

Depuis 20 ans, des artisans investissent peu à peu les anciennes cabanes des ostréiculteurs sur l'Île d'Oléron. On y trouve presque toutes les spécialités. Peintre, luthier ou encore coutelier, chacun a ses propres boutiques et ateliers. De nos jours, une trentaine d'artisans s'installent dans ces cabanes en couleurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.