L'Île d'Yeu, un coin de paradis largué dans l'océan

Surnommée "le caillou" par ses habitants, l'Île d'Yeu se trouve à 18 kilomètres du continent, au large de la Vendée. Elle abrite 5 000 habitants à l'année, mais ce nombre est multiplié par cinq pendant la période estivale. Ce coin de paradis attire effectivement les vacanciers qui s'y rendent pour l'explorer, notamment à vélo. L'Île d'Yeu a également la particularité d'être tranquille et agréable. Elle regorge de criques à l'eau cristalline où l'on peut s'adonner à la baignade.