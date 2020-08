A la découverte de l'île Madame, l'une des plus petites de France

Pour gagner le droit d'accéder à l'île Madame, on s'en remet à Dame Nature. À moins de marcher sur l'eau, le mieux est d'attendre la marée basse. Avec aucun habitant à l'année, ce trésor isolé mesure à peine un kilomètre de long et 600 mètres de large. Les résidents secondaires y produisent du sel blanc à partir de l'argile bleue sur des marais salants. L'authenticité, le folklore, c'est ça le charme de l'île Madame.