L'île Maurice mal préparée face au cyclone ?

Ce sont des dizaines de voitures empilées les unes sur les autres, et des routes fissurées et effondrées. Ce mardi matin, les pluies et les vents se sont enfin arrêtés sur l'Île Maurice, mais ont laissé derrière eux des dégâts impressionnants. Hier matin, alors que les habitants se rendaient au travail, l'ampleur des précipitations, avec des rafales jusqu'à 110 km/h, a pris tout le monde de court. En à peine quelques heures, les rues de Port-Louis, la capitale, se sont transformées en torrents de boue emportant tout sur leur passage. Une de nos journalistes en vacances sur l'île a enfin pu sortir de son hôtel il y a quelques heures. Dans les rues de la capitale, les agents municipaux et les habitants s'activent pour nettoyer la chaussée comme l'a constatée notre équipe sur place. Aujourd'hui, les autorités locales ne comprennent pas pourquoi les services météorologiques mauriciens n'ont pas anticipé la puissance de ces précipitations. L'aéroport de l'île reste fermé jusqu'à nouvel ordre. TF1 | Reportage A. Bourdarias, I. Azencot, J.L. Émile