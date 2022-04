L'Île-Tudy, la presqu’île du Pays bigouden

C'est une langue de terre reliée au continent par la route, mais pas par le temps. Cette presqu’île a son rythme bien à elle. Ce mercredi matin, les rives se réveillent doucement, avec la chaleur des premiers rayons et le ronronnement d'un petit moteur. C'est celui de Gaël Vaillant, toujours sur l'eau. Ici, il fait partie du décor. Tous les habitants le connaissent depuis leur plus jeune âge. Il a tenu le manège de l'Île-Tudy pendant 25 ans. Aujourd'hui, il profite de sa retraite pour s'évader à son tour. Une côte paisible protégée par un gardien, le phare de la Perdrix, l'emblème de la presqu’île. Plantée dans l'eau, cette tour à damier se trouve tout juste à mi-chemin entre le bout de la presqu’île et la commune d'en face, Loctudy. Forcément, chacun la revendique avec fierté. D'ailleurs, le nom change d'une rive à l'autre. Quelques façades colorées plus loin, on trouve ce qui est sans doute la plus petite crêperie du monde. Ce restaurant minuscule est une institution, comme son serveur qui s'appelle d'ailleurs Tudy. TF1 | Reportage R. Géli, A. Janssens