Lilian Renaud : le gagnant de The Voice 2015 sort un nouvel album

C'est chez lui, dans le Doubs, que Lilian Renaud a réalisé son quatrième album et c'est lui seul qui l'a produit. Après sa victoire à l'émission The Voice, le succès l'a dépassé au point qu'il a tout arrêté. Aujourd'hui, plus libre, il affirme enfin son style. "J'aime la culture folk, le gospel et la country. Je ne peux pas m'empêcher de faire ça", a-t-il dévoilé. Pour lui, chanter en Angleterre, en Irlande ou en Amérique est un rêve. En 2015, toute la Franche-Comté était derrière Lilian Renaud. Il avait 23 ans quand il a gagné. Six ans plus tard, le chanteur retrouve le producteur de The Voice, son plus grand fan. "C'est une grande voix. Pour moi, c'est l'une des plus belles voix masculines françaises. Derrière, il y a un homme qui a sa pudeur, mais qui a sa vérité", confie Matthieu Grelier. En vivant toujours près de Besançon, Lilian Renaud a trouvé son équilibre. Il donnera ses premiers concerts en octobre toujours en région.