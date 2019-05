Lilian Renaud : le retour du jeune fromager après quatre ans d'absence

Lilian Renaud est de retour dans le monde musical avec son troisième album qui porte son nom. Le jeune fromager, qui s'est arrêté il y a quatre ans pour se reconstruire, revient avec une chanson qui raconte le souci des agriculteurs. À Ornans, dans sa région, il a travaillé avec un réalisateur britannique et a créé seize chants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.