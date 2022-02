Lillarious, un festival pour rire à Lille

Les Lillois découvrent pour la première fois un tout nouveau festival du rire. Et aucun doute, le public est prêt. Jeudi soir, trois humoristes francophones se donnaient en spectacle, prêts à détendre leurs spectateurs, quitte à se moquer des Français qui ne sont pas rancuniers. L'essentiel, c'est d'avoir de l'auto-dérision. "Le fait qu'ils décrivent un peu ce qui se passe dans le pays, ça nous touche tout de suite et ça nous fait rire", lance cette dame. Trois nouveaux talents sont à découvrir. Un Burkinabè, un Canadien et un Belge, ça pourrait être le début d'une blague. Ils sont ravis de retrouver leur public. Pendant deux heures, les spectateurs oublient leur quotidien. Rire ensemble, plaisir partagé, ils repartent conquis. Il y a longtemps que je n'avais pas assisté à un spectacle d'humour. Et franchement, ça donne envie d'y retourner" ; "C'est vraiment super de voir ça à Lille", confient ces spectateurs. Le festival "Lillarious", inspiré de son grand frère suisse à Montreux dure cinq jours, les organisateurs ont déjà prévu de renouveler l'expérience l'année prochaine. TF1 | Reportage V. Lamhaut, G. Delobette