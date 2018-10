Lille : les agriculteurs invitent au glanage de pommes de terre

A peine la récolte des pommes de terre achevée que les habitants investissent déjà les champs pour ramasser ce que les machines ont oublié. Les glaneurs n'hésitent pas à fouiller la terre comme pour faire une chasse au trésor. Et ce sont les cultivateurs eux-même qui les y invitent. D'ailleurs, c'est tout à leur avantage puisque cela permet de nettoyer les champs. Avec des prix fortement en hausse, 800 euros la tonne dans le commerce notamment, le glanage est aussi un très bon moyen de faire des économies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.