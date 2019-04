Lille : quelles sont les origines de la pollution ?

Une brume de pollution, provoquée par les particules en suspension dans l'atmosphère, menace le ciel lillois depuis le 7 avril 2019. Elles sont notamment produites par le chauffage, le trafic et les activités agricoles et industrielles. La pollution a touché l'ensemble des Hauts-de-France, surtout l'est de la région. Pour limiter l'utilisation des voitures, la ville a mis en place la circulation différenciée et a réduit le prix du ticket des transports en commun. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.