Lille sacré champion de France : les supporters au rendez-vous

À cinq heures du matin, les champions de France lillois ont été accueillis en héros à l'aéroport. Environ 600 supporters, toujours debout, les ont remerciés. L'entraîneur Christophe Galtier les a applaudis, visiblement très ému. Même scène de liesse un peu plus tôt dans les rues de Lille. Cela fait dix ans que les Nordistes attendaient ce titre. Ils l'ont emporté en détrônant le PSG. Une euphorie collective et contagieuse s'empare des 6 000 supporters. Concerts de feux d'artifice et pétards ont embrasé le ciel lillois. Au son des chants du LOSC, la fête a duré jusqu'à très tard dans la nuit sur la Grand'Place. Après une telle nuit de fête, les supporters ont les traits tirés, mais dansent. Pour célébrer et profiter de ce titre de champion, le quatrième de l'histoire du LOSC, ils ont leur petite recette, la bière. Un succès que les Lillois vont fêter ce lundi encore.