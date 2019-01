Lille : les températures restent basses

Les Hauts-de-France, notamment Lille, sont blanchis par la neige. La vigilance orange verglas est maintenue bien que les flocons blancs ont cessé de tomber. Les températures vont rester très basses pendant la nuit 23 janvier 2019 et le lendemain matin. Les trains, quant à eux, sont en retard et quelques vols ont été annulés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/01/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.