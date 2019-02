Lille : vitesse limitée à 70 km/h sur le périphérique

Sur le boulevard périphérique lillois, la limitation de vitesse est passé de 90 à 70 km/h pour éviter la pollution. Non seulement les automobilistes n'y croient pas vraiment, mais ils sont nombreux à ignorer ce qu'est le périphérique. Malgré les 70 km/h, il est demandé à ces derniers d'abaisser leur vitesse de 20 km/h supplémentaires. La ville prévoit même une circulation alternée à partir du 27 février 2019. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.