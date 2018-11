Lillois, pour ou contre la manifestation des Gilets jaunes ?

Et si le pays se morcelait à propos de la manifestation contre la hausse des prix du carburant ? Si nous étions majoritaires à soutenir ce mouvement au départ, d'autres commencent à être agacés par la prise d'otages envers ceux qui travaillent. À Lille, en plein centre-ville, on reproche notamment aux gilets jaunes de se tromper de cible. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.