Les Lillois se sont mis à danser comme Rabbi Jacob

Le festival de la comédie battait son plein durant le week-end du 29 septembre 2018 à Lille. A l'occasion des 45 ans du film, le chorégraphe des "Aventures de Rabbi Jacob" a réussi à entraîner les Lillois dans un flashmob géant. Sortie en 1973, cette comédie culte avec Louis de Funès plaît toujours. Elle a d'ailleurs été restaurée sous la supervision de la scénariste Danièle Thomson. Et sa suite a été officiellement lancée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.