Limaces : elles nous en font baver cette année !

Pas besoin de les chercher très longtemps. Les limaces et les escargots sont partout dans les jardins en ce moment. Pascal passe son temps à les débusquer dans les parterres. Le problème, c'est que ces gastéropodes sont très voraces. Ils mangent tout, les tomates et les courgettes. Bernard, un autre jardinier, est désespéré. Ces fraises, par exemple, sont infestées par des limaces. Petites, certes, mais dévastatrices. Des limaces, on en trouve partout sur les chemins, et aussi sur les pistes cyclables en ville. Résultat, dans les jardineries, les rayons répulsifs sont pris d'assaut. On frôle même la rupture de stocks. Les produits coûtent entre sept et treize euros la boîte, mais il y a des méthodes plus naturelles et moins chères. Pascal, lui, utilise des coquilles d'œuf, ou plus originale, des coupelles de bière dans les serres. Et dans le Nord, la bière, on préférerait la boire en terrasse, au soleil, avec modération. TF1 | Reportage S. Hembert, M. Debut, T. Joire