Limitation de vitesse à 80 km/h : les opposants à la mesure mettent en avant l'exemple danois

La décision de limiter la vitesse à 80 km/h sur les routes ne fait toujours pas l'unanimité. S'il s'agit de sauver des vies pour le gouvernement, les opposants qualifient la mesure de "pompe à fric" en prennent pour exemple le Danemark, où des vies ont été sauvées en autorisant les automobilistes à rouler plus vite. Le principe serait de diminuer le nombre de ralentissements inutiles. Le nombre d'accidents y a chuté de 11%, le nombre de morts de 13%. Les axes concernés ne contiennent pas de carrefour, pas d'habitations. Des mesures de sécurité ont été rajoutées comme des glissières sur le bord des routes et des bandes sonores à la limite des trajectoires normales. Le Danemark compte onze radars automatiques sur son territoire contre 4 600 en France.