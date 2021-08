Limitation à 30 km/h en ville : deux ans après, quel bilan à Bègles ?

A Bègles (Gironde), les automobilistes ont appris à lever le pied. Depuis deux ans, presque toute la ville est passée à 30 km/h. La mesure semble généralement bien acceptée. Les plus heureux sont sans doute les cyclistes et les piétons, car dans l'agglomération, certaines rues sont très étroites et donc dangereuses. "C'est une très bonne mesure. C'est plus calme à la fois pour les piétons et pour les vélos", confie cette riveraine. Mais tous les véhicules ne respectent pas la nouvelle réglementation, comme devant cette boulangerie par exemple. En effet, baisser la vitesse de 20 km/h ne suffit pas. Pour forcer les voitures à ralentir, il faut aménager les rues. Dans celle-ci, la municipalité a dû investir. A Bègles, les premiers effets ont été mesurés et le bilan est positif. "Ce qu'on voit ce n'est pas forcément moins d'accidents mais c'est une gravité moins importante", affirme Pierre Ouallet. Selon une étude, baisser la vitesse en agglomération réduirait les accidents de 10 à 40%. Dans l'Hexagone, environ 200 villes ont déjà fait le choix de ralentir.