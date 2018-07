La limitation de vitesse à 80 km/h inquiète les usagers de la RN79

La route nationale 79, située entre Moulins et Mâcon, est réputée comme étant la plus dangereuse du pays. Chaque jour, près de 8 000 poids lourds empruntent ce tronçon de la Route Centre-Europe Atlantique (RCEA). Ses usagers craignent que l'application de la limitation de vitesse à 80 km/h va engendrer encore plus d'accidents. Quelle est la raison de cette inquiétude ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/07/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.