Limitation de vitesse : pourquoi autant de changements ?

Entre Dijon et Beaune (Côte-d'Or), il ne faut pas tomber dans le panneau. La limitation de vitesse change souvent sur cette départementale, trop souvent. Il faut 3,20 euros quand même pour rejoindre Beaune par l'autoroute. La départementale est gratuite, mais il faut souvent vérifier le compteur. Sur 34 km, on a fait le calcul, la limitation change 24 fois. Il y a aussi plusieurs radars mobiles. Pour éviter les amendes, Jacquie a adapté sa conduite. Attention à ne pas rouler trop doucement, c'est une infraction. La solution pour cette départementale n'est pas facile à trouver. Elle traverse une dizaine de villages et des zones commerciales. Ce problème se pose partout dans le pays. Selon une entreprise spécialisée dans le signalement de radars, la limitation de vitesse change en moyenne tous les six kilomètres sur nos routes. Le risque d'inattention, c'est deux secondes à chaque fois qu'on quitte la route des yeux pour vérifier son compteur. TF1 | Reportage I. Blonz, G. Martin, N. Kafou