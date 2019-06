Limitation de vitesse : les routes départementales du Cantal reviennent aux 90 km/h

Si un assouplissement de la loi sur la limitation de vitesse à 80 km/h a été voté par l'Assemblée le 6 juin 2019 dans la soirée, il ne sera pas effectif pour les routes nationales gérées par l'Etat. En effet, ces dernières resteront à 80 km/h tandis que les départementales pourront revenir à la limitation d'avant si telle est la décision du préfet. Au Cantal, les panneaux ont déjà été remplacés par des 90 km/h. Par contre, des départements comme les Ardennes et le Rhône préfèrent rester sur la nouvelle limitation. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.