Limitation des cigarettes importées : les buralistes contents, les fumeurs beaucoup moins

Il est désormais interdit de transporter avec soi plus d'une cartouche de cigarettes quand on revient de l'étranger, en particulier des pays européens. Une décision des députés qui réjouit les buralistes et les percepteurs de taxes, au grand dam des fumeurs. A savoir qu'un Français sur cinq achète son tabac là où c'est moins cher. C'est notamment le cas des Lorrains qui ont l'habitude de s'en procurer dans les stations-services luxembourgeoises. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 09/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 9 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.