Limiter la vitesse est la règle d'or des automobilistes à Bouxwiller

Au lever du jour, l'essentiel du réseau secondaire a été déblayé à Bouxwiller. Quelques axes doivent encore être déneigés. Les pluies verglaçantes ont épargné la région. Les équipes techniques avaient anticipé des précipitations plus importantes et des températures négatives. Au final, aucune route impraticable mais des plaques de verglas qui ont surpris certains automobilistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.