L'immeuble Signal disparaît du littoral

La fin du Signal, des tonnes de bétons démolies, c'est plus de 50 ans de souvenir qui s'évanouissent pour les habitants de Soulac (Gironde). "Beaucoup de tristesse. J'y ai vécu et c'est un pan de vie qui s'en va. La nature reprend ses droits", témoigne une ancienne habitante des lieux. Ceux qui sont venus ce lundi matin pour assister à la fin du Signal, souhaitent que l'on tire les leçons de ce que l'érosion a produite ici : "il y a peut-être quelques réflexions à avoir sur l'environnement en bordure du littoral". Construit entre 1965 et 1970, l'immeuble était situé à 200 mètres de la mer à l'époque, avant que l'érosion ne vienne la menacer. Pour l'équipe en charge du chantier, ce sont les derniers coups de pelleteuse mais pas la fin du travail. "Là on est en train de grignoter petit à petit la superstructure du bâtiment, la partie apparente. On a une deuxième pelleteuse derrière qui broie le béton pour le réduire en petite section et trier les ferrailles et les différents déchets", explique Benjamin Bernard, chef de chantier. Les fondations de l'immeuble devront encore être détruites pour que la plage et la mer reprennent leur droit. TF1 | Reportage N. Hadj-Bouziane, C. Devaux