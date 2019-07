L'immortelle, l'or jaune aux multiples vertus de la Corse

Se cultivant aussi bien en plaine qu'en montagne, l'immortelle est une fleur miraculeuse qui symbolise la Corse. Elle est surtout connue comme étant le plus puissant anti-hématomes au monde. A Bastelicaccia, en Corse-du-Sud, la récolte de cette plante aux multiples vertus bat son plein de juin à fin juillet. Il est à noter qu'il faut environ 500 kilos de fleurs à distiller pour obtenir un litre d'huile essentielle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.