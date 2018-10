Limoges : des collégiens apprennent les gestes de premiers secours

Au collège André-Maurois à Limoges, Sandrine Duhard, professeur de français et secouriste-formatrice, apprend à ses élèves à intervenir dans une situation critique. À la fin du module de formation, malgré leur jeune âge, tous les élèves vont être opérationnels. Du massage cardiaque à la position latérale de sécurité en cas de malaise lorsqu'une victime respire encore, toutes les notions leur seront inculquées. Au cours de cette année scolaire, les 150 élèves de troisième seront formés aux gestes de premiers secours pour peut-être un jour sauver une vie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.