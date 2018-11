Limoges : les gilets jaunes s'en prennent aux radars

Les gilets jaunes de Limoges regroupent toute une catégorie de personnes : artisans, chefs d'entreprise, fonctionnaires ou chômeurs. Ce 23 novembre 2018, ils ont choisi une nouvelle forme d'action en recouvrant les radars et les horodateurs de la ville. Une initiative soutenue par les automobilistes. Les gilets jaunes ont également prévu une grande marche dans les rues de Limoges dans l'après-midi du 24 novembre 2018 pour tous ceux qui ne pourront pas se rendre à Paris pour manifester. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.