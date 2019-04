Limoges : les passionnés de jardinage profitent du beau temps

Dès l'apparition des premiers rayons de soleil, les Limougeauds passionnés de jardinage ont pris possession de leurs équipements. C'est, en effet, l'occasion de planter les fleurs. Le climat est de plus en plus chaud et de plus en plus adapté à la floraison dans le Limousin. Cette température estivale à 26 degrés, est également le moment idéal pour s'occuper du potager et en profiter pour déjeuner au grand air. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 avril 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.