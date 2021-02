Belle initiative à Limoges pour les restaurateurs

Ils ne s'attendaient pas à un tel succès dès le premier jour. Réunis dans de petits chalets pour proposer des plats à emporter, des restaurateurs sont ravis de l'expérience. "A notre grande surprise, on a vendu tous nos plats du jour en à peu près une heure", affirme d'ailleurs Philippe Poisier, gérant du restaurant "Le petit comptoir". A peine midi, et les clients sont déjà servis. "C'est un plaisir de faire le tour des chalets et de pouvoir choisir", confie une cliente. Couilles de mouton, seiches à la tomate, tête et langue de veau... autant de spécialités locales non préparées depuis des mois, et manifestement très attendues. Des plats appétissants, mais à prix raisonnables. Mis à disposition gratuitement par la ville, les chalets accueillent pour l'instant onze restaurateurs qui n'ont pas hésité à se lancer. Quant aux habitants nouvellement installés, ils sont parfois impressionnés par la gastronomie, tout autant que par l'initiative. Prévue pour deux semaines, l'opération pourrait finalement durer plus longtemps et même accueillir de nouveaux restaurateurs.