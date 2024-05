Limousin, terre de prospection pour les métaux rares

Ce n’est pour l’instant qu’un petit bout de campagne. Trois kilomètres carrés où se cache peut-être l'un des gisements de métaux les plus prometteurs de l’Hexagone. Après avoir marché jusqu’à l’entrée de cette forêt de Saint-Yrieix-la-Perche (Haute-Vienne), il suffit de s’enfoncer de quelques mètres. On trouve dans ces sols des métaux bien connus et d’autres beaucoup plus rares, 18 au total vont être recherchés. Les estimations sont basées sur 2 000 sondages historiques et plus d’un kilomètre d’archives papiers. Exploité pour son or à deux reprises au cours du siècle dernier, le sous-sol possède encore tout un réseau de galeries souterraines jusqu’à 380 mètres de profondeur. Dans cette partie du Limousin, la prospection concerne aujourd’hui trois anciennes mines, espacées de quelques kilomètres. L’enjeu est stratégique pour moins dépendre des grands pays miniers, car le recyclage à lui seul ne peut pas répondre à tous les besoins. Les premiers forages pour identifier les métaux présents dans les sols commenceront à la fin de l’année. TF1 | Reportage C. Parédès, T. Rolnik