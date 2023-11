L'impuissance des sinistrés face au nouveau déluge annoncé

Inquiète, elle scrute le champ qui jouxte sa maison, mais refuse de céder au découragement. Laetitia sait pourtant que les prochaines heures s’annoncent compliquées. Ce lotissement était encore sous les eaux il y a 48 heures. Clotilde, la voisine de Laetitia, est encore traumatisée. Face à ces crues répétées, elle ne cache plus sa lassitude. "Pour nous, la solution serait de déménager en hauteur pour être sûrs de ne pas revivre ça", confie-t-elle. Ce qui l’a réveillée ce jeudi matin, comme des milliers de Pas-de-calaisiens, c'est une alerte des autorités. À quelques rues de là, une nouvelle course contre la montre vient de s’amorcer. Il faut calfeutrer cette maison pour éviter que l’eau ne s’y engouffre encore. Il est attendu dans les prochaines heures entre 50 et 70 mm d’eau, des cumuls similaires à ceux de lundi. Très concrètement, ce jour-là, il y avait 30 cm d’eau dans cette pièce. Une situation que Virginie ne veut pas revivre. Imaginer la maison de ses parents à nouveau inondée la dévaste. Il y a une demi-heure, les routes autour de la maison familiale ont été barrées. TF1 | Reportage H. Dreyfus, F. Maillard, M. Derre