L'incendie à Argelès-sur-Mer : qu'en est-il pour ce mardi après-midi ?

La crainte des pompiers est que le vent qui va reprendre ce mardi après-midi puisse réveiller les quelques foyers qui restent. Ce matin, le vent est tombé à cinq kilomètres parce qu'il a permis aux pompiers de travailler. En fait, ils jouent contre le temps. Quand le vent reprendra, le risque d'incendie sera beaucoup plus élevé. Les pompiers doivent donc tout éteindre d'ici là. Cette nuit, l’extinction du feu s'est passée difficilement pour les pompiers qui étaient sur place, mais ils ont profité de la baisse du vent. Quand nous sommes arrivés, les flammes étaient hors de contrôle. Elles étaient poussées par un vent qui changeait sans cesse de direction. En revanche, ce midi, les pompiers sont beaucoup plus sereins qu'ils ne l'étaient lundi. Les vents dépassaient les 80 kilomètres par heure, alors qu’aujourd’hui, il ne fait plus que 20 kilomètres par heure maximum. Malgré cela, les risques d'incendie dans le secteur restent très élevés. TF1 | Duplex G. Bertrand