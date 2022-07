L'incendie dans les Pyrénées-Orientales d’origine criminelle ?

Il y a eu huit départs de feu sur la même journée, ce mardi. Pourtant, le préfet des Pyrénées-Orientales a souligné que durant cette journée le risque d'incendie n'était pas extrême. "C'est suspect", ce sont ses mots. En revanche, il est trop tôt pour privilégier la piste criminelle, mais aucune piste n'est écartée. Des gendarmes sont actuellement sur le terrain pour recueillir des témoignages des habitants et des riverains autour des points de départ de feu. Ils font cela pour récolter des indices et ainsi savoir s'il s'agit d'actes de négligence, d'imprudence ou au contraire, d'actes volontaires et donc criminels. Il faut savoir comme il a été dit dans le reportage, que 350 pompiers sont encore mobilisés sur le terrain car le feu est toujours actif. Les enquêteurs doivent donc attendre que les lieux soient entièrement sécurisés pour mener à bien cette enquête. TF1 | Duplex S. Chevallereau