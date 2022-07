L’incontournable barbecue entre amis

Le port, les plages, la cathédrale de béton de Royan... Son coquillage, classé monument historique qui abrite son marché, vaut bien un détour. Ici, les melons charentais sont bien charentais. Le deuxième plus beau marché de France de la saison un séduit par ses fruits de mer. Des fruits, des huîtres, de la charcuterie... ici, il y a un peu de tout, de quoi passer des bonnes vacances. Et l'un des plaisirs des vacances, c'est le barbecue, la passion de Benjamin. Il vient ici chercher l'inspiration avec, dans un petit coin de sa tête, l'envie de surprendre ses invités. Il va nous faire des huîtres au barbecue. Pour le plat, Benjamin joue, là encore, la carte de l'originalité : du poulet. Notre curiosité à propos des huîtres chaudes nous a valu d'être invités chez Benjamin. C'est extrêmement simple : une petite cuillère de crème fraîche, une petite goutte d'huile d'olive, du piment d'Espelette et le tour est joué. Une expérience culinaire qui se marie parfaitement avec la région. Benjamin a réussi son coup, il a séduit petits et grands. TF1 | Reportage S. Rang des Adrets, A. Barrier