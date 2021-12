L'incontournable pain d'épices de Noël

La maison de Mulot et Petitjean est historique. Elle recèle de pains d’épices sous toutes leurs formes, dans chaque recoin. À Dijon, les habitués ont leur péché mignon : les nonnettes. La recette ne cesse d’être revisitée : pomme cannelle, citron gingembre ou l’indémodable au miel. En famille, Catherine Petitjean et sa fille veillent à perpétrer la tradition du pain d’épices, arrivée en Europe au Moyen Âge. La recette dijonnaise, elle, est née il y a 225 ans. À la fabrique, à quelques jours des fêtes, les figurines s’enchaînent. Tout commence par une bonne pâte à pain d’épices, miel, sucre et farine de froment pour les ingrédients principaux. Pour le reste, tout est une question de savoir-faire. Une fois sortis du four, les pains d’épices prennent un aspect doré à point, la marque de fabrique de la maison. Fourrée au cassis, à l’orange, au chocolat… il existe onze goûts différents pour la spécialité de la maison, autrefois confectionnée par les nonnes à la période de Noël. Le glaçage vient ensuite sublimer les nonnettes pour en faire la gourmandise de la Cité des Ducs. Rien de meilleur que du pain d’épices traditionnel à déguster le matin de Noël. TF1 | Reportage S. Agi, G. Martin