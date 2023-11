La voiture s'envole puis explose : incroyable accident à un poste-frontière américain

À 160 km/h, la voiture s'envole, puis explose. Les deux passagers du véhicule sont morts. Un douanier est blessé. L'accident a eu lieu à la frontière entre le Canada et les États-Unis, près des chutes du Niagara, sur le pont arc-en-ciel. Un lieu très fréquenté. Dans un premier temps, la peur s'installe. Les États-Unis et le Canada craignent une attaque terroriste. Tout de suite, les frontières ferment. Les vols internationaux sont suspendus à l'aéroport de Buffalo, tout proche de là. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, quitte précipitamment une séance parlementaire. Les citoyens canadiens et américains sont restés bloqués sur place, jusqu'à la tombée de la nuit. Après plusieurs heures d'angoisse, les investigations de la police américaine écartent la piste terroriste. Selon CNN, le conducteur et son passager se rendaient à un concert du groupe Kiss au Canada. La suite de l'enquête a été confiée à la police locale. TF1 | Reportage I. Bornacin, C. Aguilar