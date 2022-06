L’incroyable boulette d’un livreur de carburants

C'est le cauchemar de tout automobiliste : inverser les carburants à la pompe. Dans cette station, c'est le livreur qui s'est trompé. Résultat : des voitures à essence sont reparties avec un plein de diesel. "En plus des augmentations du carburant, c'est une mauvaise surprise" ; "C'est une erreur humaine et ça peut arriver, mais il devrait quand même faire plus attention", lancent des automobilistes. L'incident est rarissime, mais le temps que le magasin se rende compte de l'erreur de l'entreprise de livraison, 40 véhicules sont repartis avec le mauvais carburant. "Je plains les gens à qui c'est arrivé. Ça m'est arrivé une fois, et c'est le bazar. Faut tout vider et tout repayer", témoigne une automobiliste. Plusieurs voitures ont atterri dans un garage, et on a pu extraire en urgence le diesel des moteurs. Heureusement, dans ce cas, c'est le gasoil qui a remplacé l'essence. L'inverse aurait pu être catastrophique. Dans tous les cas, le magasin indemnisera les clients pour le plein d'essence, et les assurances prendront le relais pour les dommages causés aux véhicules. TF1 | Reportage G. Guist'hau, C. Arfel