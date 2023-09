L'incroyable déplacement d'un monument historique

Presque immobile, le Monument centenaire à la gloire des combattants entame enfin son long déplacement sous le regard de nombreux Toulousains. Ce monument, ils le connaissent bien. "C’est une performance technique !" ; "Surtout qu’il n’a jamais bougé, donc c’est impressionnant !". Et ce colosse, en chiffres, ça représente quoi ? Quinze mètres de 950 tonnes à déplacer en plein centre-ville, cela relève de l’inédit. Pour répondre à toutes les contraintes, le bâtiment va réaliser une rotation de 90 degrés entre des platanes. Il va ensuite effectuer un déplacement de 35 mètres sur des remorques jusqu’à un socle en béton. Et pour y arriver, il a fallu passer par plusieurs phases. La première, la protection du bâtiment en juillet dernier par une structure métallique de plus de 600 tonnes. Étape cruciale avant le déplacement : la semaine dernière, 20 employés ont procédé au levage, une phase particulièrement minutieuse. Le déplacement du Monument à la gloire des combattants sera achevé en fin de journée, avant qu’il ne reprenne sa place initiale à la fin des travaux pour le nouveau métro... en 2027. TF1 | Reportage S. Petit, M. Larradet