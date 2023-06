L'incroyable escalier aux 1 000 décors

C’est une œuvre que l’on peut toucher, et même piétiner. En guise d’outils, pas de pinceaux, mais beaucoup de colle et un peu d’organisation. Marche après marche, le dessin se construit, comme un puzzle de 121 pièces. Et depuis quelques mètres plus loin, la magie opère. Un tableau est étendu sur cet escalier monumental à Blois. L’idée a dix ans. Chaque année, l’escalier Denis-Papin change de visage. Certains sont plus connus que d’autres, comme en 2019, où la Joconde elle-même habillait les marches. Cette année, le thème à l’honneur est l’écologie. La mairie s’offre même des artistes internationaux pour réaliser ce projet. Les 45 mètres de dénivelé importent peu. Le décor motive même les gens qui avaient renoncé à le gravir. L’escalier est devenu un site touristique dont les changements rythment aussi la vie des habitants. Pour apprécier la création, prenez du recul, ouvrez l’œil. Si vous trouvez le point exact, l’escalier disparaît et vous pourrez décrocher la lune. TF1 | Reportage I. Rachati, V. Gauquelin, P. Lormant